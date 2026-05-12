Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas

El Concello de Oleiros ha dado luz verde a la urbanización de los terrenos de la Finca Alsina (SUD-21), en San Pedro de Nós, donde se ubica el pazo de Las Cadenas, sede de la escuela de negocios IFFE. El proyecto, que se encuentra en fase de exposición pública, contempla las obras de urbanización para para desarrollar el Plan Parcial aprobado en octubre de 2023.

El ámbito de dicho Plan Parcial abarca la totalidad de la Finca Alsina, un bien patrimonial catalogado con protección integral en el PGOM de Oleiros que incluye el pazo y sus jardines. El límite de la finca está definido por un muro que la rodea y que protege una superficie total de 91.238 m2.

El proyecto de urbanización al que ahora da luz verde el Concello define las obras e instalaciones necesarias para dotar a estos terrenos de red viaria, abastecimiento, saneamiento, alumbrado público, red eléctrica y de telecomunicaciones, zonas verdes y mobiliario urbano, entre otras. También pone condiciones. Por un lado, exige que las edificaciones catalogadas en las parcelas de cesión obligatoria se entreguen "en condiciones adecuadas" una vez terminada la urbanización. Por otro, al igual que ocurrió con la urbanización del vecino SUD-6 Alsina-Lamastelle, AquaOleiros considera "imprescindible" la ejecución de la ampliación del depósito de Sarro y su conexión directa a la impulsión de la ETAP de A Telva, todo ello sin olvidar la necesidad de las pertinentes autorizaciones sectoriales de organismos autonómicos y estatales.

Entre las medidas más destacadas que se recogen en la memoria está el soterramiento y canalización de las líneas de telefonía y alumbrado público, la reparación de los desprendimientos parciales del muro o la construcción de una zona de juegos para los más pequeños, fuentes y senderos peatonales con zonas de estar en los jardines. Las obras de urbanización, promovidas por la empresa Las Cadenas Village S.L., cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses, contados a partir del acta de replanteo. No obstante, antes tendrá que superar el plazo de exposición pública, de un mes a contar desde el 11 de mayo, en el que se podrán presentar alegaciones al mismo.

Área en crecimiento

El Plan General de Oleiros contempla el ámbito de la Finca Alsina como "determinante para el desarrollo del área Montrove-Nós", ya que se encuentra enclavado en un área de fuerte crecimiento. Además, la memoria del proyecto de urbanización apunta que su ejecución "servirá para dinamizar y potenciar las dotaciones de servicios de las ordenaciones adyacentes" como Montrove, Lamastelle, el Club de Tenis y el vecino Sud-6 Alsina-Lamastelle, "cuyas sinergias producirán un incremento de la calidad de vida de la población del entorno".

Este desarrollo urbanístico, uno de los mayores que tiene en marcha el Concello, ocupa las parcelas que quedan fuera de los muros de la Finca Alsina entre Lamastelle y la Nacional 6 en Nós. Su urbanización se aprobó a finales del pasado año y lleva aparejada una inversión que supera los 9 millones de euros. En estos terrenos está prevista la construcción de 374 viviendas y una zona comercial con recinto de ocio.