Bergondo amplía su oferta de actividades de verano

El Concello de Bergondo acaba de publicar su programa de actividades de verano. El Concello amplía la oferta hasta las 1.145 plazas. El plazo de inscripción abrirá el lunes y finaliza el próximo 21 de mayo.

La oferta incluye campamentos de conciliación para niños de 3 a 12 años, campamentos deportivos para secundaria y actividades para todas las edades.

A la tradicional oferta de deportes náuticos se suma oferta para adultos, con actividades de julio a septiembre. Habrá talleres de yoga, taichí, pilates, zumba y se oferta también un curso de prevención de daños músculo esqueléticos para mayores de 55 años.

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El Concello suma a esta oferta los campus organizados por las entidades deportivas del municipio, como el Club Atlético Bergondo, el Club Rítmica Ausarta y el Club de Remo Olímpico do Mandeo.