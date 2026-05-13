Cambre abre la puerta a convertir en viviendas los bajos de A Barcala

El Concello de Cambre ha recibido el visto bueno para permitir el cambio de uso de locales comerciales a viviendas en A Barcala, siempre que cumplan los requisitos urbanísticos y de habitabilidad establecidos por la normativa.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destaca que esta resolución permitirá «dar salida a numerosos bajos comerciales actualmente vacíos y facilitar nuevas alternativas residenciales en un contexto marcado por la falta de vivienda y por los elevados precios del alquiler», apunta.

Desde el Concello explican que los cambios de uso no serán automáticos y que cada propietario deberá presentar un proyecto técnico redactado por un arquitecto, además de solicitar la correspondiente licencia municipal. En este sentido, Piñeiro, insiste en la importancia de que todas las actuaciones se realicen dentro de la legalidad y cumpliendo estrictamente los requisitos técnicos y urbanísticos, para garantizar viviendas dignas, seguras y adaptadas a la normativa vigente.

El pasado lunes, el Concello celebró una reunión informativa con propietarios de A Barcala que celebraron la posibilidad de recuperar locales sin actividad y transformarlos en futuras viviendas. Su portavoz indicó que comenzaron con las gestiones hace aproximadamente año y medio y aseguró que durante el anterior mandato encontró una «negativa total» a esta posibilidad. «Pasamos del no por respuesta a sentarnos en una mesa para buscar una solución legal y viable», celebró.