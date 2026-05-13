Una empresa proyecta un centro ecuestre privado en Abegondo

La sociedad Centro Ecuestre Coconut Abegondo proyecta la construcción de un centro hípico en el municipio. El Concello tramita un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones planteado por los promotores para construir un complejo ecuestre privado, destinado a la guardia y cría de caballos así como el aprendizaje de equitación.

El centro propuesto estaría situado en la parroquia de Santaia, en el lugar de Ribeira, en una parcela de más de 16.000 metros cuadrados. Las instalaciones prevén la construcción de un edificio principal, una zona de cuadras, un ámbito interior de entrenamiento y otro exterior, así como accesos y aparcamientos rodeando el inmueble. En la parte norte de la parcela se plantea una zona libre y otra de pasto, manteniendo así el estado natural del terreno, que podría ser usado para entrenamientos en el exterior.

Las obras comenzarían una vez se apruebe el Plan y de forma progresiva. La propuesta detalla que primero se llevaría a cabo la urbanización exterior y el edificio principal, seguido de la zona de entrenamiento interior y una primera fase de las cuadras, con la intención de ir ampliando las instalaciones conforme crezca la actividad en las instalaciones.

Los promotores proponen varias alternativas para que el complejo minimice su impacto ambiental. La seleccionada, denominada de "consenso", plantea la creación de dos zonas dentro del ámbito, una en la que se realizarían todas las obras y otra de espacios libres, sin actuaciones. La primera se situaría en la zona sur de los terrenos, fuera de la zona de policía del río Barcés y el Espacio Natural de Interés Local (ENIL) en la que estarían todos los edificios, mientras que la segunda sería en la zona norte, más próxima al agua. En esta alternativa los espacios libres serían más amplios y las instalaciones de entrenamiento estarían más concentradas para minimizar el impacto, defienden los promotores del complejo.

Sostenibilidad

La propuesta señala que el Plan Especial cumpliría con las indicaciones del plan de conservación del espacio natural ya que la actividad planteada es la equitación, "una de las actividades que mejor compatibilizan el uso de espacios naturales al emplear como medio de desplazamiento animales", además de enseñar el respeto por los caballos.

Los promotores también apuntan que los residuos generados por los equinos se usarán en las explotaciones agrícolas del entorno, con las que se harán convenios de colaboración.

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Las obras necesarias para dotar de agua a las instalaciones, como la construcción de un pozo con potabilizadora o la instalación de una fosa séptica para depurar las aguas residuales tampoco afectaría a la zona del embalse de Cecebre, por ser "actuaciones de bajo impacto", según detalla el plan.