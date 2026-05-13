La concesionaria de limpieza fracasa en su intento de esquivar la multa del Concello de Oleiros

Con el nuevo contrato de limpieza de edificios públicos y municipales ya adjudicado, la actual concesionaria sigue batallando para evitar las consecuencias de los problemas en la prestación de este servicio. Además de dejarla fuera del concurso, el Concello impuso a la empresa Realan Services, con sede en Canarias, una sanción de 72.000 euros por "cumplimiento dudoso" del contrato que ha intentado esquivar sin éxito.

El litigio comenzó con el apercibimiento a la empresa en enero de este año por el incumplimiento de sus obligaciones, en el que le instaba a dotar al personal del material necesario y se le advertía sobre las penalizaciones previstas en los pliegos. La empresa canaria decidió entonces presentar alegaciones que fueron finalmente desestimadas por el Concello de Oleiros.

El proceso continuó en marzo con la fijación de la sanción, determinando el Gobierno local como penalización el 2% del valor estimado del contrato, que son los mencionados 72.000 euros. Sin embargo, la empresa concesionaria y su avalista decidieron presentar el pasado 21 de abril, dentro del plazo previsto, un recurso de reposición contra esta decisión. Entre los argumentos esgrimidos por Realan Services figuran la insuficiencia de la motivación del acuerdo, la falta de proporcionalidad en la sanción, la falta de acreditación del cumplimiento defectuoso o defectos de tramitación e indefensión material, entre otros.

Ahora la Corporación municipal deberá someter a acuerdo de la Junta de Gobierno Local la resolución de los recursos de reposición en los que, atendiendo al informe jurídico municipal, proponen desestimar las pretensiones de la concesionaria, atendiendo únicamente a una de las alegaciones de la firma avalista sobre la omisión y puesta a disposición del expediente administrativo.

Con esta medida el Concello pretende dar carpetazo al intento de minorar o evitar la sanción por "cumplimiento dudoso" del contrato de limpieza de centros públicos y dependencias municipales de Oleiros, aunque Realan Services no ha agotado sus opciones y todavía puede recurrir esta decisión ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña cuando se le notifique la resolución.