El PP exige explicaciones por la falta de cubierta en el parque pintor Seijo Rubio

El PP de Betanzos insta al Gobierno local a "explicar públicamente qué ha ocurrido con la cubierta del parque de Pintor Seijo Rubio". Su portavoz, Cecilia Vázquez, recuerda que la alcaldesa, María Barral, prometió en campaña que "sería la primera área infantil cubierta de Betanzos" y recuerda que el proyecto financiado con ayudas provinciales incluía esta infraestructura, que finalmente no ha sido ejecutada.

"Creemos que, como mínimo, la ciudadanía se merece una explicación", exige Vázquez, que avanza que su partido reclamará acceso al expediente.