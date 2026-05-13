El PSOE acusa a Calvelo de mentir sobre los motivos del retraso en legalizar el núcleo de puerto de Suevos

El PSOE de Arteixo acusa al Gobierno local que preside Carlos Calvelo (PP) sobre las causas del retraso en legalizar el núcleo del puerto de Suevos. Su portavoz, Martín Seco, afirma que la explicación del alcalde sobre la supuesta falta de respuesta de Naturgy es "radicalmente falsa".

Seco afirma que la compañía suministradora no tiene constancia de ningún expediente de acceso o conexión abierto por el Concello de Arteixo, según la respuesta dada a la Asociación de Veciños San Pancracio de Suevos.

"É indignante que o Goberno de Arteixo leve 15 anos xogando coas expectativas de centos de familias. O que descubrimos non é un erro administrativo, é un engano deliberado. Non se pode dicir no pleno que Naturgy non responde cando nin sequera se lle enviou o proxecto", critica Martín Seco, que insta a Calvelo a aclarar si renunció a la legalización de Suevos por "intereses que non son os dos veciños".

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La formación socialista exige al PP que aclare los motivos de esta "parálise" y reclama al Gobierno local que inicie con urgencia los expedientes necesarios para que la luz y el resto de servicios sean "unha realidade" en este núcleo de Suevos.