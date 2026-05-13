Vilarmaior celebra el sábado una nueva edición de la Feira do Tres

Vilarmaior ultima los preparativos para su principal reclamo festivo, la Feira do Tres. La fiesta será el sábado y llega "cargada de novedades", avanza el Concello.

La celebración comenzará a las 10.00 horas con las tradicionales exposiciones florales y de artesanía y primera vez, dispondrá de un espacio dedicado exclusivamente a productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Xunta.

El caballo será, un año más, el gran protagonista de la mañana, con la celebración de los tradicionales concursos de equitación con premios en metálico para los participantes, y una exhibición de doma antes de la comida.

La programación de tarde se centrará en el mundo canino con la celebración de los concursos de perros, que este año premiarán a los cuatro primeros clasificados de cada categoría.

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La cultura popular pondrá el cierre festivo. La asociación No Cómbaro será la encargada de traer la esencia de los cantos de taberna al recinto ferial.