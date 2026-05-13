Vilarmaior celebra el sábado una nueva edición de la Feira do Tres
El programa incluye concursos caninos y las tradicionales exposiciones florales y de artesanía
Dispondrá por primera vez de un espacio dedicado a productos agroalimentarios con certificado de calidad
Vilarmaior ultima los preparativos para su principal reclamo festivo, la Feira do Tres. La fiesta será el sábado y llega "cargada de novedades", avanza el Concello.
La celebración comenzará a las 10.00 horas con las tradicionales exposiciones florales y de artesanía y primera vez, dispondrá de un espacio dedicado exclusivamente a productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Xunta.
El caballo será, un año más, el gran protagonista de la mañana, con la celebración de los tradicionales concursos de equitación con premios en metálico para los participantes, y una exhibición de doma antes de la comida.
La programación de tarde se centrará en el mundo canino con la celebración de los concursos de perros, que este año premiarán a los cuatro primeros clasificados de cada categoría.
La cultura popular pondrá el cierre festivo. La asociación No Cómbaro será la encargada de traer la esencia de los cantos de taberna al recinto ferial.
- La panadería de A Coruña que cumple 75 años con colas en la puerta: 'Mis abuelos no tenían ni idea de pan cuando empezaron
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
- El 'cat café' de Culleredo se muda a Carral
- Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano