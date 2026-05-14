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Arteixo se prepara para acercar la ciencia a los bares con Pint of Science

El festival Pint of Science se celebrará los días 19 y 20 de mayo con charlas científicas en los bares Latitud y La Ventana

Martín Calvelo, investigador de Arteixo y ponente en el Pint of Science

Martín Calvelo, investigador de Arteixo y ponente en el Pint of Science / LOC

Marta Casais

Arteixo

Arteixo acogerá por primera vez el evento Pint of Science, una cita de divulgación científica en bares que busca acercar la ciencia a sus vecinos. Los días 19 y 20 de mayo habrá un total de cuatro charlas científicas sobre matemáticas, ingeniería o química, divididas el primer día en el bar Latitud y el bar La Ventana.

La iniciativa de convertir Arteixo en una de las 100 sedes españolas este año partió de los investigadores Manuel Regueiro y Martín Calvelo. "Nos animamos porque nos conocíamos y ambos teníamos ya una trayectoria en divulgación científica", dice Manel. "O nivel de frikismo era evidente", añade Calvelo.

Manuel Regueiro es ingeniero en I+D en el Instituto Tecnológico de Galicia, especializado en el saneamiento de entornos urbanos, mientras que Calvelo trabaja ahora como investigador en Barcelona, donde es químico computacional. "Reproduzco os experimentos nun ordenador, mediante un conxunto de ecuacións intentamos reproducir como se move un átomo específico", explica Calvelo.

Los dos estaban familiarizados con el Pint of Science, un festival gratuito de ciencia que comenzó en el Reino Unido y pronto se extendió a otros lugares. Su idea de organizarlo en su municipio llegó por un deseo de explicarle a sus vecinos a qué se dedican. "Los investigadores tenemos ese impulso a compartir lo que estamos haciendo, es también un retorno a la sociedad de lo que estamos estudiando y acercar la ciencia al día a día", afirma Regueiro.

"A min facíame ilusión, como veciño de Suevos, poder explicarlles aos meus veciños o que fago no meu traballo", dice Calvelo. Él será uno de los ponentes el próximo día 20, donde explicará la algunos de los campos en los que ha trabajado, desde el desarrollo de nuevos antibióticos a nuevos medicamentos contra el Alzheimer. Junto a él estarán otras tres científicas: Cristina Naya, Amal Nnechachi y Elena Pazos.

"Estabamos interesados en ter máis mulleres ca homes no programa", explica el vecino de Suevos, que confiesa que, además de buscar entre los vecinos de Arteixo (tres de las cuatro ponentes son del municipio), también quiso incluir a personas de las que él mismo quería conocer más sobre sus investigaciones. "Manuel e mais eu dividimos os dous días según o que nos adicamos cada un. A min Elena sempre me gustou como fala e a súa investigación, quixen traela un pouco por curiosidade científica real", dice Calvelo.

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"O noso obxectivo é facer a ciencia máis accesible, se iso ademáis lle desperta a curiosidade a alguén, xenial", termina el investigador.

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