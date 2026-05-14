Betanzos lleva a pleno el plan general sin apoyos garantizados y con O Carregal como principal escollo

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, compareció este jueves ante los medios arropada por todos los concejales de su gobierno para presentar las principales líneas de un documento "muy relevante para el presente y futuro" del municipio: el plan general. Tras 30 años de trámites y varios naufragios plenarios, el Concello elevará el próximo lunes a pleno el PXOM para su aprobación provisional, el último escalón antes del sí definitivo de la Xunta. "Nunca habíamos llegado tan lejos", subrayó la regidora, que detalló que el PXOM recala en pleno con los 21 informes sectoriales favorables y tras atender parcial o totalmente el 51% de las 707 alegaciones presentadas.

El plan general, que reemplazaría unas normas subsidiarias totalmente obsoletas de 1996, prevé que Betanzos alcance los 15.642 habitantes en 2040 y proyecta un máximo de 3.065 nuevas viviendas (el parque inmobiliario actual es de 5.500). Barral detalló que el documento estima una capacidad para 1.132 viviendas en suelo urbano no consolidado; 808 en siete polígonos de urbano no consolidado en O Carregal, O Rollo, O Frade e Infesta; 1.100 en núcleos rurales y 125 en un único sector de suelo urbanizable. El Concello prevé además que se ocupen 450 casas actualmente vacías y reducir el porcentaje de viviendas desocupadas del 25% al 14%.

La alcaldesa avanzó además que este instrumento urbanístico permitirá triplicar las superficies de zonas verdes y crear nuevos equipamientos, como el edificio de usos múltiples en la antigua sede de los sindicatos o las parcelas para usos preferentemente asistenciales de O Frade. El PXOM concentra el crecimiento industrial en Piadela e incluye mejoras en las conexiones viarias y peatonales, incluido un nuevo puente desde la Rúa do Frade a la calle Francisco Aguiar.

El BNG se desmarca: "Non podemos apoiar un PXOM que permita a construcción en zona asolagable"

El PXOM, el primero de la historia de Betanzos, recalará en pleno huérfano de apoyos. Poco antes de comenzar la rueda de prensa de Barral, el BNG, socio de investidura, difundió un comunicado para anunciar su voto en contra del proyecto urbanístico por amparar la construcción en O Carregal. Los nacionalistas recuerdan que la edificación en esta zona, especialmente en las zonas declaradas inundables, era una de las "líneas rojas". "O Carregal debe ser unha zona verde para desfrute da veciñanza de Betanzos", defiende su portavoz, Amelia Sánchez. La formación admite que el PSOE tuvo en cuenta otras de sus demandas, como la eliminación de los polígonos de suelo urbano no consolidado de Infesta o el controvertido vial o las construcciones proyectadas en O Frade o A Cañota. Son, apunta, avances importantes, pero no suficientes.

"Consideramos que é preferible agardar e contar cun planeamento que ordene e planifique o crecemento de maneira sustentable", defiende el BNG, que afirma que hicieron todo lo posible para llegar a un acuerdo. "O gobernio tiña que escoller entre un modelo responsable e sustentable ou un modelo desarrollista e especulativo", incidió.

Zona que se utiliza actualmente de estacionamiento en O Carregal. / LOC

Convenios de permuta en O Carregal

El voto en contra del BNG, que esta formación anticipó en persona al Ejecutivo, complica el futuro del plan general. El Gobierno local, con seis ediles, precisa de otros tres votos favorables, lo lo que sitúa la pelota en el tejado del PP, partido con el que no se han sentado a negociar. Los populares se abstuvieron en la aprobación inicial del documento, pero un voto favorable parece improbable en la recta final de mandato. El Ejecutivo, pese a la negativa del BNG, hizo este jueves un nuevo llamamiento al consenso.

Su baza, acuerdos de permuta con el 60% de los propietarios de la parcela de O Carregal que se utiliza actualmente de aparcamiento para intercambiar estos terrenos por otros en la zona con la misma edificabilidad. Se trata de convenios vinculados a la aprobación del plan general que el Ejecutivo espera ampliar para abarcar la totalidad del ámbito (actualmente hay acuerdo con el banco Santander, titular de tres parcelas que ocupan el 60% de la superficie): "Los propietarios tienen derechos adquiridos", incidió Barral, que defiende que es la mejor solución "técnica y jurídicamente": "No aprobar el plan supondría tener que volver a licitar el pxom", advirtió la regidora.

La solución no convence al BNG, que defiende que esta propuesta solo afecta a una pequeña parte de O Carregal y que defiende que esta zona debe quedar liberada en su totalidad y restaurada medioambientalmente. Su voto en contra deja definitivamente el Pxom a merced del PP.