Coloquio sobre el patrimonio natural y cultural a orillas de los ríos de Betanzos

La librería Biblos acoge este viernes 15 de mayo un coloquio sobre el patrimonio natural y cultural de las márgenes de los ríos Mendo y Mandeo.

La fauna, la flora, los usos tradicionales, la navegación y las edificaciones históricas serán los protagonistas de este coloquio, que comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de Cosme Damián (biólogo del grupo Hábitat), Ángel Arcay (director del Museo das Mariñas) y Manuel Lendoiro (de la asociación Arbe).