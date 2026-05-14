Coloquio sobre el patrimonio natural y cultural a orillas de los ríos de Betanzos
Betanzos
La librería Biblos acoge este viernes 15 de mayo un coloquio sobre el patrimonio natural y cultural de las márgenes de los ríos Mendo y Mandeo.
La fauna, la flora, los usos tradicionales, la navegación y las edificaciones históricas serán los protagonistas de este coloquio, que comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de Cosme Damián (biólogo del grupo Hábitat), Ángel Arcay (director del Museo das Mariñas) y Manuel Lendoiro (de la asociación Arbe).
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