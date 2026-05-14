Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalamiento en Os MallosLuz verde al cambio del plan general para la urbanización Parque del AgraProtección de la muralla en A MaestranzaZara, la firma textil más valiosaEl Chuac llega a los 1.000 trasplantes de pulmón'Play off' de ascenso a la ACBConsulta a los socios para cerrar el cambio de nombre del DéporA Coruña alarga su conexión con Milán y Ginebra
instagramlinkedin

Coloquio sobre el patrimonio natural y cultural a orillas de los ríos de Betanzos

Río Mandeo, en Betanzos.

Río Mandeo, en Betanzos. / Iago Lopez

RAC

Betanzos

La librería Biblos acoge este viernes 15 de mayo un coloquio sobre el patrimonio natural y cultural de las márgenes de los ríos Mendo y Mandeo.

La fauna, la flora, los usos tradicionales, la navegación y las edificaciones históricas serán los protagonistas de este coloquio, que comenzará a las 19.30 horas y contará con la participación de Cosme Damián (biólogo del grupo Hábitat), Ángel Arcay (director del Museo das Mariñas) y Manuel Lendoiro (de la asociación Arbe).

TEMAS

  1. La panadería de A Coruña que cumple 75 años con colas en la puerta: 'Mis abuelos no tenían ni idea de pan cuando empezaron
  2. Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
  3. Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
  4. La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros
  5. La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
  6. La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
  7. El 'cat café' de Culleredo se muda a Carral
  8. Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano

Coloquio sobre el patrimonio natural y cultural a orillas de los ríos de Betanzos

Coloquio sobre el patrimonio natural y cultural a orillas de los ríos de Betanzos

El Superior avala al Concello y niega pagos por la obra de Sada y Contornos

El Superior avala al Concello y niega pagos por la obra de Sada y Contornos

El PSOE critica que no se aborde en el pleno el cambio de usos de A Xesteira

El PSOE critica que no se aborde en el pleno el cambio de usos de A Xesteira

Betanzos lleva a pleno el plan general sin apoyos garantizados y con O Carregal como principal escollo

Betanzos lleva a pleno el plan general sin apoyos garantizados y con O Carregal como principal escollo

Arteixo se prepara para acercar la ciencia a los bares con Pint of Science

Arteixo se prepara para acercar la ciencia a los bares con Pint of Science

García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo

García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo

El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia

El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia

Cambre abre la puerta a convertir en viviendas los bajos de A Barcala

Tracking Pixel Contents