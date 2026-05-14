García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo

El alcalde e Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba esta misma semana que el Concello tenía ya en su haber una petición para proceder al derribo de las naves del antiguo concesionario de la Opel en Perillo. Lo hacía tras registrarse un incendio en unas instalaciones cuyo estado criticaba el regidor oleirense, que ahora ha puesto en su punto de mira otra de las edificaciones ruinosas del municipio.

Se trata de la vivienda situada en la calle Manuel Murguía pero visible desde la Nacional 6 a su paso por la localidad de O Carballo, justo después de la rotonda que da acceso a la urbanización El Pinar. Como recordó García Seoane en el transcurso del programa Fío Aberto de la radio municipal, la casa, propiedad de un industrial de Santiago de Compostela, "estuvo habitada por okupas que foron desaloxados no seu día". "Agora a casa está totalmente en ruinas", reconoció el alcalde, que afirmó que por este motivo el Concello mantiene abierto un expediente. "Para que os veciños, que levan anos denunciando o seu estado, saiban que estamos no tema", apuntó.

"Estamos para levar adiante a ruina desa edificación e no seu momento proceder a tirala", señaló García Seoane, que tras el episodio de la Casa Carnicero se muestra más garantista. "Un non pode entrar a saco nun sitio se non é a través dun expediente administrativo", explicó, "antes hay que esgotar a vía que marca a Administración".

El estado actual del inmueble dista mucho de ser el ideal. Las pintadas salpican su fachada, en la que ya no quedan ventanas, aunque el aire también penetra por los agujeros practicados por los ocupantes del inmueble. Precisamente, el alcalde aprovechó su intervención en el programa radiofónico para pedir la colaboración ciudadana para evitar ocupaciones en el municipio después de constatar intentos en Lians y Canide sobre los que el Concello "ya está indagando", informó.

Vistas despejadas en Mera

El concesionario de la Opel y la vivienda de O Carballo no son los únicos edificios que el Concello prevé demoler en el municipio. Quizá al que más ganas le tenga el alcalde sea al inmueble que impide las vistas en la entrada de Mera. El Concello sigue adelante con los trámites para proceder a su derribo después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimase el recurso de los propietarios contra la sentencia que daba la razón al Gobierno local en sus planes para proceder a su expropiación.