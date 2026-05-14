El PSOE critica que no se aborde en el pleno el cambio de usos de A Xesteira
El grupo socialista acusa a Alternativa de favorecer intereses económicos en lugar de crear un espacio verde en Perillo y amenaza con movilizaciones
El Partido Socialista de Oleiros ha cargado contra el Gobierno municipal por negarles la posibilidad de debatir en el Pleno municipal una propuesta para dedicar a parque los terrenos de la futura urbanización de A Xesteira, en Perillo, y ha anunciado que impulsará "movilizaciones cívicas" para defender esta iniciativa "frente a los intereses de los poderes económicos".
Según explican en un comunicado, desde el Gobierno local "han solicitado un informe para evitar debatirla en el Pleno, a pesar de que los temas urbanísticos son de competencia plenaria", recuerdan los socialistas, que advierten de que "no intentar avanzar en esta propuesta supone una oportunidad perdida de obtener los terrenos para hacer en Perillo un parque de alrededor de 20.000 m²". "Alternativa se escuda en un informe para no debatir en Pleno las posibilidades de beneficio colectivo de impulsar un gran parque frente al beneficio único del promotor si sigue adelante con estas edificaciones", lamentan.
El grupo municipal socialista defiende que su oposición se basa en "una fiscalización firme y cargada de propuestas para mejorar Oleiros" mientras acusa a Alternativa de "favorecer los pelotazos de los promotores". Además, apunta que su iniciativa perseguía un acuerdo negociado con el propietario del terreno para permutarle la edificabilidad en otro lugar.
También recuerda la formación que la futura urbanización, con menos de 90 viviendas de alrededor de 600.000 euros, "no resolverá el problema de la vivienda de los oleirenses" y que la parcela en cuestión tiene problemas de acceso a la N-VI y de ruido, que ha motivado la declaración del desarrollo como Zona de Situación Acústica Especial.
- La panadería de A Coruña que cumple 75 años con colas en la puerta: 'Mis abuelos no tenían ni idea de pan cuando empezaron
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros
- La Policía Local de Arteixo multa a un Bolt con 4.000 euros por realizar un servicio en el municipio
- La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
- El 'cat café' de Culleredo se muda a Carral
- Parece California, pero está en A Coruña: la terraza 'oculta' de Bastiagueiro para brindar entre palmeras este verano