El Superior avala al Concello y niega pagos por la obra de Sada y Contornos

El Tribunal Superior de Xustiza ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de A Coruña que exime al Concello de Sada del pago de 81.231 euros en certificaciones pendientes e intereses al ver acreditado que los trabajos ejecutados en 2021 por Construcciones Cernadas fueron «deficientes y no se corresponden con lo proyectado».

Los jueces del Alto Tribunal rechazan el recurso de la empresa adjudicataria al entender, al igual que el juzgado de instancia, que «las obras no se ejecutaron de acuerdo al proyecto y contenían, además, deficiencias»: «No procedía abonar las facturas por obras no sujetas al proyecto, por más que las hubiera autorizado verbalmente el director de la obra», sostienen los magistrados.

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El fallo del Superior, recurrible todavía en casación, supone un paso más para desbloquear el arreglo integral de esta céntrica avenida. El Concello inició hace ya años el expediente de resolución del contrato y supeditó la adjudicación de un nuevo contrato a la conclusión del proceso judicial. Recientemente, el Ayuntamiento realizó trabajos de mejora en esta vía para garantizar la seguridad.