El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia

El boca a boca es importante para cualquier establecimiento. Pero, para algunos, se convierte en algo prácticamente imprescindible.

Ese es el caso de una de las parrilladas más aclamadas de Santa Cruz (Oleiros), ante la que es difícil no pasar de largo si alguien, en algún momento, no te ha recomendado su carne a la brasa. Su entrada está oculta tras unas escaleras que se internan bajo el nivel del suelo y, tras ellas, no solo se esconde el paraíso de los carnívoros, sino también una terraza interior con parras y mesas de piedra en la que desconectar a 20 minutos de A Coruña.

Para más de un cliente, la sorpresa al entrar en El Cotarro es mayúscula. "Si te dicen que bajando esas escaleras te vas a encontrar algo así, no te lo crees. Es un local grande, con terraza interior y hacía tiempo que no me servían una carne tan en su punto", comenta Mónica, una de las comensales.

Porque este jardín escondido es, sin duda, una de las joyas de la Avenida Emilia Pardo Bazán. Cuando empieza a despuntar el buen tiempo, se convierte en una de las zonas más reclamadas por los coruñeses, a los que les conviene reservar un sitio con antelación si es verano o fin de semana.

La terraza de El Cotarro, el jardín para comer a pocos minutos de A Coruña

Con su coqueto patio interior rodeado de verde, el propietario de El Cotarro ha querido recuperar la idea de esa parrillada estival que siempre apetece cuando el sol empieza a asomar entre las nubes. Todo recuerda a ese momento: las mesas de piedra repartidas en los laterales, el suelo de gravilla y la sombra de las parras o de tejidos naturales que protegen los días en los que aprieta más el calor.

A la hora de la cena, las guirnaldas de luces se iluminan y le dan al lugar un toque aún más veraniego. Alrededor, árboles y varias macetas con flores aportan la nota de color a uno de esos rincones que uno no espera encontrarse al atravesar el suelo y que resulta perfecto para la primavera.

Esta parrillada coruñesa, sin embargo, no depende del clima para dar servicio. Y es que se ha convertido en uno de los puntos de peregrinación más habituales para los amantes de la carne, que acuden -llueva o haga sol- para tomar su churrasco y su chuletón de vaca gallega.

Los perfiles más foodies de las redes sociales también se acercan regularmente para compartir su experiencia con sus seguidores. Uno de los últimos ha sido la cuenta @afamenontenlei, que se adentró en este patio interior oculto para tomar un menú completo bajo las nubes.

Un menú "increíble" con langostinos, carne y postre

El influencer optó por unos langostinos crujientes con alioli, una costilla "tierna y acompañada de unos criollos" y una tarta de Lotus "cremosa y muy rica". "Todo estaba brutal, pero lo mejor fue comer en su terraza con esa tranquilidad que se agradece tanto. Es un sitio tranquilo donde comer increíble en Oleiros", explicó en el vídeo grabado para la ocasión.

El precio medio, según indicó, fue de "unos 20 euros por persona", que pueden elevarse si uno se anima a probar otros platos recomendados como los huevos rotos, el pulpo y la tarta de la abuela. Para los que prefieren el verde, el local también ofrece opciones interesantes, como la parrillada de verduras y sus alabados pimientos de Padrón.

Con ellos, el establecimiento lleva ya siete años dando de comer a los residentes de Santa Cruz y a todos los que, desde las proximidades, se acercan a probar una de las carnes a la brasa más afamadas de la comarca coruñesa. El mérito de su sabor es de Gerardo Barcia, reconocido en 2024 como el mejor parrillero de Galicia, que decidió emprender el negocio con su amigo Daniel Abruñedo en los albores de la pandemia.

Solo hubo que darle una vuelta al antiguo local que se atrincheraba desde los 60 en esta terraza escondida de A Coruña -la Adega O Porto-, y echar una capa de pintura. Y así nació El Cotarro. Un nombre que funcionó casi como un augurio, porque, desde entonces, este restaurante de churrasco se ha convertido en uno de los puntos de reunión favoritos de Oleiros y, probablemente, de buena parte de los residentes más carnívoros de la comarca.