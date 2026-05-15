Arteixo licita las obras en el barrio de As Repúblicas por 672.000 euros

El Concello de Arteixo continúa con las urbanizaciones y las reformas de nuevas calles, esta vez con la licitación del proyecto del barrio de As Repúblicas, que incluyen actuaciones en las calles República do Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica y Cidade de Montevideo, con un presupuesto de 672.0000 euros, 420.000 de los cuales proceden de fondos europeos. El Pleno dio luz verde el pasado mes de marzo para esta inversión.

Las obras ocupan un ámbito de más de 5.000 metros cuadrados y requirieron la expropiación de 160 metros de nueve terrenos diferentes. El proyecto, según detallan los pliegos del contrato, ha "tenido muy presente la Nueva Bauhaus Europea" y se sustenta en los valores de la sostenibilidad, estética e inclusión. Para ello se ha tenido en cuenta la "disposición a abordar el cambio climático" mediante medidas de mitigación, el fomento de la solidaridad intergeneracional o la mejora de la accesibilidad a través de la eliminación de barreras.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo está la construcción de aceras en los tramos donde no había y el ancheamiento de las existentes, la renovación de pavimentos, alumbrado público, red de alcantarillado o la dotación de nuevo mobiliario urbano. La velocidad también se reducirá a los 30 kilómetros por hora para los coches que circulen por el barrio y se instalará un sistema de contención de vehículos en un tramo de la Rúa República do Salvador.

Las obras buscan mejorar el entorno de los pasos de peatones con poca visibilidad, aumentar las zonas de descanso para que los vecinos pasen más tiempo en la vía pública, mejorar el aparcamiento en los cruces y "crear espacios urbanos caracterizados y diferenciados", según detalla el Concello.

El alcalde Carlos Calvelo señala que esta obra será "la mejora de una de las zonas más pobladas del núcleo de Arteixo, y a la que nunca se le había dado un tratamiento integral".

Otras transformaciones urbanas

Las humanizaciones de Arteixo continuarán con la remodelación de la Travesía de Arteixo y el barrio de A Cachada. En la Travesía las obras de más de 3 millones de euros se ejecutarán en un tramo de 1,8 kilómetros e incluirán la creación de una gran plaza y se implantarán varias zonas verdes para mitigar el ruido del tráfico, además de incorporar pasos de peatones elevados para favorecer el calmado del tráfico. En cambio, en el barrio de A Cachada el objetivo es, al igual que en Repúblicas, completar el itinerario de sendas peatonales y anchear las aceras existentes.

Noticias relacionadas

A estas obras se les suman las de creaciones de nuevas sendas peatonales en lugares como la avenida da Praia y la avenida do Embalse, que buscan mejorar la movilidad en el polígono industrial de Sabón. El presupuesto de este 2026 destinado a inversiones son unos 18 millones de euros, aproximadamente un 27% del total.