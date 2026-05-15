La Audiencia juzga a tres hombres por 29 robos en domicilios en la provincia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña juzgará el próximo 21 de mayo a tres varones como presuntos autores de varios delitos de robos en viviendas. Fiscalía pide para ellos penas de siete años y cinco meses de prisión.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los acusados perpetraron hasta 29 robos en domicilios de la provincia de A Coruña, entre ellos entradas en casas de Cambre, Culleredo, Miño, Oleiros y Sada. Los procesados, señala el escrito, comenzaron en 5 de octubre de 2024 con los robos en Cambre, donde saltaron el muro perimetral e intentaron echar abajo la puerta de la planta baja, cuando les pilló la persona que vivía en la casa. Tres días después estaban en Miño, donde rompieron una ventana y sustrajeron unas joyas de oro.

A partir de ese momento y hasta el 30 de noviembre, Fiscalía detalla la misma operación en varios lugares de Culleredo, en Ames, A Coruña, Cambre, Meirás, Iñás y Santa Cruz de Oleiros o Teo, con entradas en domicilios particulares rompiendo ventanas y forzando la entrada en los hogares para sustraer sobre todo joyas y dinero en efectivo, todo ello dejando un rastro de desperfectos en el mobiliario a su paso.

Los acusados fueron detenidos el 1 de diciembre de 2024 y en la actualidad se encuentran en prisión provisional. En el momento de su detención uno de ellos portaba documentación falsificada ante los agentes, por lo que también será juzgado por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

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La Fiscalía pide para cada uno 7 años y medio de cárcel y otros tres años a mayores para el procesado por el delito de falsedad. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide una indemnización conjunta de un total de 65.255 euros en conceptos de daños morales, pagos por desperfectos y en compensación por los efectos sustraídos.