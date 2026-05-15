Decepción en el BNG por la ‘deriva’ de Sadamaioría
«¿Quo vadis, Sadamaioría?». Es la pregunta que lanza el BNG al Gobierno local de Sada en un comunicado en el que muestra su decepción por el «pacto con nocturnidade» con el PP que le permitió dar luz verde al presupuesto de 2026.
El BNG, socio de investidura y principal, por no decir único aliado de Sadamaioría en este mandato, afea al partido liderado por Benito Portela la deriva que refleja la liquidación de las cuentas, con gastos por encima de lo presupuestado en seguridad y fiestas en detrimento de la promoción de empleo o del turismo: «Por elo decidimos non continuar cunha leria que non ía connosco», apunta la formación, que echa en cara a Sadamaioría el incumplimiento de compromisos como el plan de vivienda, el proyecto director de La Terraza o la zona de baño en el paseo. n
- La panadería de A Coruña que cumple 75 años con colas en la puerta: 'Mis abuelos no tenían ni idea de pan cuando empezaron
- El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
- La avenida de Santa Cristina ya es de Oleiros
- El 'cat café' de Culleredo se muda a Carral
- Carral tiene un nuevo puente para conectarlo con Meirama