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Decepción en el BNG por la ‘deriva’ de Sadamaioría

El edil del BNG, Emilio Graña, en la segunda fila.

El edil del BNG, Emilio Graña, en la segunda fila. / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

Sada

«¿Quo vadis, Sadamaioría?». Es la pregunta que lanza el BNG al Gobierno local de Sada en un comunicado en el que muestra su decepción por el «pacto con nocturnidade» con el PP que le permitió dar luz verde al presupuesto de 2026.

El BNG, socio de investidura y principal, por no decir único aliado de Sadamaioría en este mandato, afea al partido liderado por Benito Portela la deriva que refleja la liquidación de las cuentas, con gastos por encima de lo presupuestado en seguridad y fiestas en detrimento de la promoción de empleo o del turismo: «Por elo decidimos non continuar cunha leria que non ía connosco», apunta la formación, que echa en cara a Sadamaioría el incumplimiento de compromisos como el plan de vivienda, el proyecto director de La Terraza o la zona de baño en el paseo. n

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