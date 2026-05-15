Docentes y la IA impulsan la participación en el concurso de Booktrailers de Culleredo

La segunda edición del concurso de Booktrailers de Culleredo ha cerrado ya las candidaturas y este domingo fallará a los ganadores. Con el triple de vídeos presentados, los docentes han jugado un papel esencial para su promoción, pero no han estado solos. La inteligencia artificial (IA) también es una de las protagonistas del concurso.

El realizador Hugh McGinley es uno de los organizadores de esta propuesta y señala que, con respecto al año pasado, en esta edición los participantes entienden mejor el concepto de booktrailer. Este tipo de piezas son vídeos cortos que buscan expresar el contenido de un libro, ya sea bien de una forma más tradicional, con la misma estructura de un tráiler de cine, o algo más simbólico y abstracto. Dado que se hace durante la celebración de las Letras galegas las obras escogidas tienen que formar parte de la literatura gallega. "Ha mejorado la participación, sobre todo gracias a los docentes del instituto Blanco Amor, que lo propusieron como una actividad para subir un poco la nota", dice el realizador.

En total se han presentado 12 piezas, que serán juzgadas por guionistas y montadores profesionales antes de determinar al ganador, que se anunciará este domingo por el Día das Letras Galegas. La entrega de premios, 300 euros al ganador y 150 al segundo, se hará en una ceremonia unas semanas después.

"Muchos de ellos, como este año se podría utilizar la IA, eligieron participar usándola", expresa el organizador. McGinley no ve a la inteligencia artificial como un "enemigo" y apunta a la necesidad de adquirir las habilidades para usarla correctamente. "Hay que aprender a cabalgarla", afirma.

Pero la presentación de estos vídeos con IA no fue tan fácil como parecía. En las bases del propio concurso se les pedía a los participantes una metodología y los que lo hicieron como trabajo de clase tuvieron que documentar cada paso. "Explican toda la ruta, desde cómo alimentaron una IA con un resumen del libro que habían escogido, cómo cambiaron a otra inteligencia para hacer los planos, cambiar la voz porque no les convencía el acento...", señala el realizador. Este año ha servido también como una prueba piloto para los docentes, que buscan que enseñar a usar los procesos con esta herramienta pueda servir también para los alumnos que vengan después.

Con todo, sigue habiendo propuestas "analógicas" en el concurso. "Esas piezas suelen ser más simbólicas, artísticas o escénicas, parecidas a la ganadora del año pasado", dice el realizador.

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Entre las obras escogidas están las más clásicas como O lapis do carpinteiro , obra protagonista de uno de los ganadores de la anterior edición, o más actuales como la novela Corredora. "Hay mucha variedad, pero este año también hay varias historias un poco de época, no sé si es porque les gusta la estética", afirma McGinley.