Oleiros instala puntos Arco Iris en los institutos para concienciar contra las violencias LGTBIfóbicas
El Concello de Oleiros busca generar espacios seguros para trabajar la diversidad y combatir discursos de odio entre la juventud.
Coincidiendo con la conmemoración el 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBI fobia, el área de Igualdad del Concello de Oleiros ha vuelto a llevar a los institutos del municipio los puntos Arco Iris con el objetivo de concienciar sobre las violencias contra este colectivo.
La programación de este año arrancó el miércoles en el IES Miraflores y continuó en el IES María Casares. El próximo miércoles el punto Arco iris se instalarán también en el IES Neira Vilas. Hasta el momento, participaron en las actividades vinculadas a esta iniciativa 175 personas entre alumnado y profesorado.
Con estas actividades, que se seguirán desarrollando hasta finales de mayo, el Concello busca generar espacios educativos seguros y de cuidado que permitan trabajar la diversidad desde narrativas positivas, comunitarias y críticas frente a los discursos de odio y a las diferentes formas de violencia que afectan a las personas LGTBIQA+, especialmente entre la juventud.
El Día Internacional contra la LGTBI fobia se conmemora cada 17 de mayo para recordar la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990, convirtiéndose desde entonces en una fecha clave para reivindicar los derechos de las personas LGTBIQA+ y visibilizar las violencias y discriminaciones que aún continúan presentes en la sociedad.
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