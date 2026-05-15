Plan general de Betanzos: las claves del urbanismo que viene

Betanzos aprobará mañana, lunes 17 de mayo, el primer plan general de su historia. Tras casi treinta años de trámites, el documento urbanístico prosperará, salvo sorpresa, con los votos favorables del Gobierno local (PSOE), PP y los dos ediles no adscritos. Solo el BNG se desmarca, fundamentalmente por la previsión de construir en zonas inundables del BNG O Carregal.

El plan general ve la luz en la recta final del mandato y con el PSOE como principal valedor tras el desmarque de los nacionalistas y el voto favorable, pero muy crítico, de los populares, que denuncian importantes carencias en el documento. A continuación, un repaso por las principales líneas del proyecto urbanístico.

Expansión residencial: Tres mil nuevas viviendas en 18 años

El Concello contiene sus previsión de expansión residencial con respecto al fallido PXOM de 2016. El plan general prevé un máximo de 3.065 nuevas viviendas en los próximos 18 años, mil menos que la anterior propuesta. 300 de ellas, de protección oficial. En documento prevé 1.132 viviendas en suelo urbano consolidado; 808 en siete polígonos delimitados en Carregal, O Rollo, O Frade e Infesta; 125 en un sector de urbanizable para finalizar la fachada urbana de Betanzos Novo, y unas mil en núcleos rurales.

Principales desarrollos urbanísticos, con O Carregal en el punto de mira

El Concello prevé una importante transformación de O Carregal o Frade o A Magdalena. Para evitar la construcción en parte de la zona inundable de O Carregal, el Concello elevará a pleno una serie de convenios para permutar los terrenos de la parcela de suelo urbano que que se usa en la actualidad como aparcamiento por otros en la zona. Ha llegado, de momento, a acuerdos con el Banco Santander, titular del 60% del terreno. El PXOM incluye otros sectores de suelo urbano no consolidado en O Carregal, como un ámbito en el suelo ocupado por antiguas fábricas, la mayor parte en desuso y que prevé liberar para completar el corredor ambiental del río Mendo, pero con la posibilidad de construir «estudiando soluciones edificatorias» ante el riesgo de inundación, al igual que en otro sector en el entorno de la Avenida Fraga Iribarne . El plan general delimita otro polígono En los terrenos entre la Rúa Rolllo y la antigua N-VI para completar la trama urbana y en A Magdalena para finalizar las edificaciones ya ejecuadas «conforme a la normativa» y crear un parque que integrará las ruinas de la antigua fábrica de curtidos. .En O Frade, en el ámbito situado en las traseras de las edificaciones con frente a la Avenida García Naveira, proyecta mantener como rústico las áreas inundables pero plantea un desarrollo que incluya, como equipamiento, un centro de mayores.

Más de 30 núcleos rurales y "dos centros de segunda orden"

El PXOM delimita como núcleos urbanos secundarios Infesta-O Terreo-As Casas Novas y Montellos. Tendrán la consideración de «centros de segunda orden» para «acoger servicios y dotaciones de proximidad» y asentamientos residenciales vinculados con el polígono de Piadela, que concentrará la actividad industrial.El documento urbanístico reconoce 33 núcleos rurales con una capacidad para mil nuevas viviendas.

Un centro de mayores, equipamiento estrella.

El plan general ya no recoge el auditorio central proyectado atrás y apuesta por un centro de mayores en O Frade como equipamiento estrella. La oferta de nuevos equipamientos se completa con otros ya anunciados, como el edificio de usos múltiples en la antigua sede de los sindicatos o en centro sociocultural de As Donas.

Nuevos parques y jardines, de las Hortas de A Cañota a la antigua fábrica de A Magdalena

El plan general delimita 270.042 metros cuadrados de zonas verdes (198.967 y 76.877 ya existentes). Entre las nuevas zonas de esparcimiento se encuentran las Hortas de A Cañota, que prevé recuperar como huertos urbanos «para garantizar su pervivencia y uso continuado». El PXOM reserva terrenos para un gran parque en el barrio de A Magdalena que integrará la antigua fábrica de curtidos. Plantea además ampliar los paseos fluviales y parques asociados a los ríos Mendo y Mandeo y crear un parque deportivo en las Minas de Tiobre.

Un nuevo puente como infraestructura «singular»

El PXOM ampara la construcción de un nuevo puernte sobre el río Mandeo mediante la prolongación de la calle Pintor Seijo Rubio. Se trata de «la propuesta viaria de estructura más singular en la ciudad», recoge la memoria.

Infraestructuras: de la ampliación de la ETAP a nuevo depósito

Entre las mejoras de infraestructuras, el PXOM incluye la ampliación de la estación de tratamiento de agua y la creación de un nuevo depósito de 2.000 metros cúbicos. Prevé además una nueva depuradora para dar servicio a Montellos y parte de Casas Novas.

Noticias relacionadas

inversión prevista: 44 millones . Hacer realidad todas las previsiones contenidas en elplan general tendrá un coste estimado de 44 millones, de los cuales 17 millones deberán ser aportados por el Concello de Betanzos; 5,8 por la Diputación;7 por la Xunta y algo más de dos millones por el Estado. Las previsiones han sido objeto de crítica por parte de los populares, que apelan a las dudas manifestadas por la Intervención municipal, que no considera «debidamente justificada la viabilidad del PXOM en los primeros ejercicios».n