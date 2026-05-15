El PP de Betanzos sale al "rescate" del plan general: "Un mal PXOM é mellor que non telo"

El apoyo de los populares garantiza la aprobación del primer PXOM del municipio tras el desmarque del BNG

Concejales del PP de Betanzos en un pleno. / German Barreiros/Roller Agencia

Antares Pérez

Betanzos

El primer plan general de la historia de Betanzos saldrá adelante con el apoyo del PP. Tras desmarcarse el BNG, el PSOE ha conseguido un aliado inesperado. Eso sí, será un apoyo crítico, como deja claro la portavoz popular, Cecilia Vázquez. "Un mal PXOM é mellor que non telo", afirma la líder del PP. que lamenta con todo la "falta de ambición" del documento urbanístico para "transformar" el municipio y las "carencias" para resolver problemas como el acceso a la vivienda, la mejora de la movilidad o la necesidad de nuevos servicios.

"Dito isto, no Partido Popular temos claro que o futuro de Betanzos non pode volver agocharse nun caixón outros 15 anos e por iso, e porque somos un partido responsable e con aspiracións de gobernar este concello a partir de maio de 2027, acordamos apoiar a aprobación do PXOM", sostiene Vázquez: "Seguir sen PXOM sería unha alternativa infinitamente peor. O noso voto favorable non será un cheque en branco a María Barral, senón o punto de partida dunha etapa de fiscalización aínda máis contundente porque tan importante é aprobar o PXOM como aprobalo, é executalo", advierte.

El apoyo del PP garantiza por sí solo la aprobación del plan general , dado que el PSOE solo precisa de tres votos. De todos modos, todo apunta a que el doumento urbanístico será respaldado finalmente por una amplia mayoría. Los dos ediles no adscritos avanzaron hoy su voto favorable: "·Será un si responsable, crítico e pensando no interese xeral do municipio, porque Betanzos necesita planificación, estabilidade e capacidade de construír un futuro mellor sen renunciar á transparencia, á fiscalización e á defensa da veciñanza.", apunta Pablo Villaverde.

