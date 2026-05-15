El PSOE de Oleiros critica al alcalde por "eludir el debate" sobre el coste de su equipo de Gobierno
El Concello ha convocado un pleno ordinario apenas media hora después del extraordinario reclamado por la oposición
El Concello de Oleiros ha convocado un pleno ordinario el próximo miércoles 20 de mayo a las 12.30 horas, media hora apenas de diferencia con respecto a la sesión extraordinaria reclamada por la oposición. El PSOE local denuncia que el alcalde Ángel García Seoane "pretende escabullirse de confrontar la realidad con su propaganda".
Los socialistas señalan que, con apenas 30 minutos de sesión, el regidor busca "eludir el debate" y "despachar" en siete minutos las intervenciones de los grupos para cada uno de los asuntos a tratar, lo que supondría que cada partido tendría menos de dos minutos para intervenir.
El PSOE local pedía al Ejecutivo de García Seoane que aclarara el coste de los concejales de Alternativa dos Veciños, así como los asesores, dietas por asistencia a órganos y una comparativa desglosada del gasto total del equipo de Gobierno en contraste con lo que cobran los ocho ediles de la oposición.
