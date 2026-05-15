El vecino de A Barcala al frente de la lucha por convertir bajos vacíos en vivienda: "La urbanización va a tener un cambio brutal"

"La urbanización va a tener un cambio brutal", dice Eugenio Santos, vecino de A Barcala, al frente de la lucha por convertir los bajos comerciales vacíos a vivienda. Tras el visto bueno anunciado por el Concello, Santos considera este un paso "imprescindible" para mejorar la crisis habitacional que existe en Cambre y otros municipios de la zona.

Este vecino ha sido la cara visible de muchos propietarios de la zona que quieren hacer este cambio de uso. "Hay muchos bajos en un estado de abandono importante, que no se alquilan y son imposibles de vender", señala Santos, que afirma que ya hay hasta cinco personas interesadas en comenzar los trámites para reformar estos locales,

El cambrés confiesa que comenzó con este proceso hace 19 meses como propietario de dos locales en A Barcala. "Tenía la necesidad de transformar uno de ellos en vivienda y fui hasta Urbanismo del Concello, donde me dijeron tajantemente que no", explica. Durante semanas después se reunió con el anterior equipo de Gobierno de Unión por Cambre, que en encuentro tras encuentro le decían que no era posible ese cambio de uso, pese a las medidas de la Xunta que sí lo hacían posible.

"Fue como batir ante un muro de hormigón", recuerda el vecino. No fue hasta el cambio en la Alcaldía el año pasado, cuando entró la popular Diana Piñeiro, que pudo iniciar los trámites. "Cambió mucho la cosa, en reuniones con la alcaldesa y urbanismo les expliqué la problemática y de ahí se buscó una solución", dice. Varias reuniones más tarde con los técnicos municipales y una consulta jurídica a la Xunta después, el Concello le dio la luz verde. "Fue un proceso de dos meses y todas las respuestas en positivo", afirma.

Tras el visto bueno del Ayuntamiento, fue Eugenio el encargado de hablar con los vecinos para explicarles los trámites necesarios, entre ellos la necesidad de tener un proyecto de un arquitecto o que tienen que cumplir los parámetros de habitabilidad necesarios. "Todo el mundo estaba alegre no, lo siguiente", señala Santos.

Una solución a la falta de vivienda

Los vecinos de A Barcala no son los únicos interesados en poder convertir estos bajos en viviendas. "Actualmente xa se están tramitando e concedendo cambios de uso en distintas zonas do concello, como O Temple, e existe interese por parte doutros propietarios en impulsar procedementos similares", señala el Concello, que explica que no es necesario modificar la normativa urbanística para ello, ya que están amparados por las leyes autonómicas.

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La medida busca aliviar la escasez de vivienda en el municipio. "Lo que no es normal es que entre en Idealista y que el alquiler de un piso en A Barcala te salga por 1.000 al mes", afirma Eugenio, que confiesa que el problema no es solo en la urbanización, sino en el resto de la localidad y el área coruñesa.