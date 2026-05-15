Vilarmaior celebra este domingo su tradicional Feira das Flores

Vilarmaior celebrará este domingo una nueva edición de la Feira das Flores. Los festejos comenzarán a las 10.00 horas y contarán como todos los años con los puestos de flores y artesanía, los concursos de equitación y caninos y exhibiciones de doma.

La fiesta contará por primera vez con un espacio dedicado exclusivamente a productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Xunta.

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La asociación No Cómbaro será la encargada de cerrar los festejos con una selección de cantos de taberna al recinto ferial.