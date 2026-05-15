Vilarmaior celebra este domingo su tradicional Feira das Flores
El programa incluye los tradicionales concursos de equitación y caninos
Contará por primera vez con un espacio de venta de productos agroalimentarios con certificación de calidad
Vilarmaior
Vilarmaior celebrará este domingo una nueva edición de la Feira das Flores. Los festejos comenzarán a las 10.00 horas y contarán como todos los años con los puestos de flores y artesanía, los concursos de equitación y caninos y exhibiciones de doma.
La fiesta contará por primera vez con un espacio dedicado exclusivamente a productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Xunta.
La asociación No Cómbaro será la encargada de cerrar los festejos con una selección de cantos de taberna al recinto ferial.
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