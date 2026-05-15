Los votos del PSOE y PP darán luz verde al plan general de Betanzos tras casi 30 años de trámites

El Gobierno socialista de Betanzos ha encontrado un aliado inesperado para aprobar el plan general tras casi treinta años de trámites. El PP ha salido al "rescate" del PXOM tras el desmarque del BNG, socio de investidura del PSOE, y que avanzó su voto en contra por la previsión de edificar en zonas inundables de O Carregal.

La portavoz del PP, Cecilia Vázquez, ha avanzado el voto a favor del documento urbanístico por "responsabilidade". Se trata de un apoyo crítico pero sin condiciones, ya que los populares afirman no haber mantenido negociaciones con el Ejecutivo municipal e inclinarse aun así a facilitar la aprobación del plan general bajo la premisa del mal menor. "Un mal PXOM é mellor que non telo. É triste ter que dicilo así, pero esta é a pura realidade", razona Vázquez, que apela a la imperiosa necesidad de remozar el urbanismo brigantino, que se rige en la actualidad por unas normas de 1996.

Los populares defienden este "rescate institucional del PXOM" para evitar otras "dúas décadas de bloqueo urbanístico". "A posibilidade de que non saía adiante sería mortal para Betanzos", argumentan en un comunicado en el que denuncian con todo la "falta de ambición" del proyecto urbanístico para resolver los problemas estructurales del municipio en materia de vivienda, movilidad, aparcamiento o industria. La formación ve además escasa la previsión de nueva vivienda y lamenta que se limite la de protección al "mínimo legal". Lamentan además la "soberbia" y "absoluta falta de diálogo" del gobierno de María Barral: "A estas alturas, nin sequera se dignou a chamar ao principal partido da oposición para negociar nada".

El apoyo del PP garantiza por sí solo la aprobación del plan general , dado que el PSOE solo precisa de tres votos. De todos modos, parece que el documento urbanístico será respaldado finalmente por una amplia mayoría de la Corporación. Los dos ediles no adscritos avanzaron hoy su voto favorable: "·Será un si responsable, crítico e pensando no interese xeral do municipio, porque Betanzos necesita planificación, estabilidade e capacidade de construír un futuro mellor sen renunciar á transparencia, á fiscalización e á defensa da veciñanza.", apunta Pablo Villaverde.

Luz verde tras un gasto millonario y hasta tres contratos para redactar el PXOM

El PXOM de Betanzos verá la luz en la recta final del mandato, a año escaso de las elecciones municipales. Un desenlace que ha agitado la política local y que, salvo sorpresa minúscula, permitirá a Betanzos salir del bucle de urbanismo en el que lleva instalado casi treinta años, desde que en el año 2000 contrató la redacción del PXOM a Oficina de Planeamiento.

La alambicada tramitación de este documento, que los sucesivos gobiernos calificaron "crucial" para el desarrollo de Betanzos, incluyó hasta dos rescisiones de contrato y tres adjudicaciones a la misma empresa redactora. El gasto en estos contratos superó el millón de euros. A pesar de este desembolso, el PXOM naufragó hasta en dos ocasiones muy lejos de la orilla. Solo se sometió una vez a debate para su aprobación inicial. Fue en 2016. Bajo un mandato en minoría del PSOE presidido por Ramón García. En aquella ocasión, todos los partidos de la oposición, PP, BNG, Betanzos Novo, CxG votaron en contra del documento por contener unas previsiones "irreales" y un modelo de ciudad "obsoleto".

Cambio en las prioridades de hace una década

El Ejecutivo de María Barral ha echado el freno a las previsiones de expansión de Betanzos y ha recortado en cerca de mil las nuevas viviendas. El PXOM que recalará en pleno el lunes incluye un máximo de 3.065 frente a las 4.018 previstas hace una década. El actual Gobierno local ha revisado también sus prioridades en cuanto a equipamientos y renuncia al auditorio central proyectado en O Frade en 2016 para anteponer la creación de un centro asistencial para la tercera edad.

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El PXOM concentra ahora la expansión industrial en Piadela y cumple algunas de las peticiones del BNG, como la de suprimir los polígonos mixtos residenciales y terciarios de Infesta, la eliminación del vial que atravesaba esta localidad o las construcciones en O Frade y A Cañota. Los nacionalistas se mantienen con todo en el no por la previsión de viviendas en O Carregal: "Non podemos apoiar un PXOM que permita, en pleno 2026, a construcción en zona asolagable", defiende su portavoz, Amelia Sánchez, que insiste en que O Carregal "debe ser unha zona verde para o desfrute do conxunto da veciñanza". Una tesis que cuenta con el apoyo de colectivos ecologistas como el grupo naturalista Hábitat, que alertan de los riesgos y de la importancia de la restauración ecológica de este ámbito.