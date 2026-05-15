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La Xunta da un "primer paso" para sustituir la cubierta del patio del Castro Baxoi, en Miño

Manifestación convocada en 2024 por la ANPA del Castro Baxoi de Miño.

Manifestación convocada en 2024 por la ANPA del Castro Baxoi de Miño. / Carlos Pardellas

RAC

Miño

El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación presumió hoy en una comisión parlamentaria de una inversión de 400.000 euros en mejoras en el colegio Castro Baxoi, en Miño. Las deficiencias de este centro han sido motivo constante de quejas de la comunidad educativa, el Concello y los partidos de la oposición.

El representante autonómico explicó que el Ejecutivo dispone ya de una memoria valorada para sustituir la cubierta del patio, una actuación que, afirmó, "está prevista dentro de la programación del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, vigente hasta 2028. Se trata, explicó, de un "primer paso" para hacer realidad esta actuación, muy demandada.

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Esta intervención, añadió, elevaría a más de 400.000 euros la inversión en obras en este centro en los últimos años.

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