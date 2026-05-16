Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada

El restaurante Caballos km0, situado en Carnoedo, Sada, ha ardido por completo en la madrugada de este viernes al sábado. Aunque no hay ninguna persona afectada, los medios de extinción tuvieron que centrar sus trabajos en que el fuego no afectase a una cuadra de animales que está pegada al local.

Hasta el lugar acudieron tanto los Bomberos de Arteixo como los de Betanzos. Según relata el 112 en su parte matinal, cuando llegaron los medios de emergencia indicaron que el fuego estaba descontrolado, y, por fortuna, pudieron sacar los animales y la maquinaria que albergaba el alpendre. El restaurante ardió por completo y se vieron afectados los invernaderos que estaban próximos al establecimiento.

Las primeras llamadas de alerta se recibieron en el 112 a través de varios particulares alrededor de las 23.00 horas. Según uno de los primeros alertadores a la central de emergencias, se escuchaban muchas explosiones, además de avisar que también corría peligro un coche que estaba estacionado.

Incendio en el restaurante Caballos km0 de Sada / LOC

El 112 Galicia avisó a los Bombeiros de Arteixo, Bombeiros de Betanzos, Guardia Civil, Policía Local y personal del servicio provincial contra incendios. También se informó al personal del Concello de Sada y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia a modo preventivo.

Cerca de las 03.00 horas, los Bombeiros de Arteixo comunicaron el fin de la intervención. En el suceso ardió todo el local a excepción de la zona donde se encuentran los animales.

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Los Bombeiros de Betanzos quedaron en el lugar refrigerando la zona, y tras dar por extinguido el fuego, confirmaron que nadie resultó herido, además de que se había conseguido salvar la zona de las cuadras de animales.