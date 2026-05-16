La 'Artabriña' resucita en el desarrollo urbanístico de la Finca Alsina

La reciente aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Finca Alsina ha suscitado las críticas del Partido Popular de Oleiros por los efectos que la construcción de las 374 viviendas que se prevén en ese ámbito va a tener sobre el tráfico en las vías del municipio. Sin embargo, el proyecto que promueve la sociedad Las Cadenas Village, que toma su nombre de la mansión que ocupa la escuela de negocios IFFE Business School, también incluida en el ámbito, resucita una infraestructura llamada a aliviar los problemas de movilidad en Oleiros: el vial 11-17, también conocido como la Artabriña.

Como explican sus promotores, los desarrollos de Alsina-Lamastelle (SUD-6) y la Finca Alsina (SUD-21) se gestionan "de manera coordinada" como uno solo. El primero de ellos concentraría las nuevas viviendas, mientras que el segundo, en el que se integra la mansión y sus jardines, quedaría para uso terciario y zonas verdes. "La idea es crear un entorno exclusivo y sostenible en el que predomine el verde y orientado a las familias, desde niños a personas mayores", indican desde Las Cadenas Village, que señalan que en uno de los extremos del SUD-6 se reserva espacio para el desarrollo de la Artabriña, un vial que es competencia de la Xunta y del que no se ha vuelto a saber desde hace casi una década.

Esta vía, que partiría de la N-6 a la altura de O Seixo, entraría en los terrenos de la nueva urbanización por su extremo superior desde el Club de Tenis para después enlazar con la carretera de Montrove. Este tramo, junto con el vial interno de la urbanización, ya permitiría reconducir a la nacional el tráfico que viene de las urbanizaciones de la zona, del núcleo de Oleiros y de Os Regos. Pero el vial que proyectó la Xunta en su día continúa por la conocida como circunvalación de Santa Cruz, que atraviesa la futura urbanización de Coruxo hasta la AC-173 en el entorno de Viñas de Babilonia, sirviendo como alternativa para el tráfico que viene de zonas como Arillo, Dorneda o la Urbanización de Xaz.

Desarrollo del SUD-6 y el SUD-21 que promueve Las Cadenas Village en Oleiros. / LOC

Los promotores de la nueva urbanización, que cuentan con que antes de final de año se aprueben definitivamente ambos proyectos para, seguidamente, licitar las obras de urbanización, señalan que estos trabajos, lejos de contribuir al agravamiento de los problemas de movilidad del municipio, "contribuirán a calmar y mejorar la densidad del tráfico", para lo cual será clave la Artabriña, cuyo trazado también discurriría por el Concello de Cambre, en paralelo a la Costa da Tapia, hasta el enlace de la AP-9 en A Barcala.