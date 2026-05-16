Arteixo finalizará la última fase de la reforma del Balneario a final de año

El Concello de Arteixo ha comenzado hace unas semanas la cuarta y última fase de la rehabilitación del complejo del Balneario, que abarca la reforma integral de la primera y de la segunda planta del edificio principal del complejo. Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, el proyecto convertirá la primera planta en una ludoteca y área de conciliación para niños, niñas y mayores, con espacios diferenciados. En la segunda planta se habilitará el denominado espacio maker con recursos audiovisuales, una sala polivalente y aulas de estudio.

En la planta baja del mismo edificio (de unos 400 metros cuadrados) y en el jardín, el Centro Concilia ya funciona desde principios de 2023 y acoge actividades para niños y tiene un espacio dedicado para los mayores. El jardín también acoge eventos musicales y, en general, es utilizado por los usuarios de centro.

La intervención en la primera y segunda planta del inmueble combinará la preservación de la estructura original con mejoras de eficiencia energética: se incorporará aislamiento térmico, se actuará en las cubiertas y se aplicarán criterios de ahorro y sostenibilidad. En los acabados se prevé madera de roble en pavimentos, techos de yeso laminado, lamas de madera y revestimientos de piedra y mosaico de vidrio.

Casa de Baños

También en el complejo del Balneario, el Concello de Arteixo continúa a buen ritmo con las obras de la Casa de Baños del Balneario de Arteixo, que fueron adjudicadas por cerca de tres millones de euros. Estas obras han recibido una subvención de 2,3 millones de euros de fondos europeos que gestiona la Xunta de Galicia, que autorizó la firma de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Arteixo para la rehabilitación de la Casa de Baños del edificio del Balneario de Arteixo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La actuación permitirá recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano.

A Capela

Arteixo puso en marcha también en 2023 otro de los espacios que forman el complejo del Balneario, A Capela, llamado así por haber albergado a la antigua capilla del Balneario, que se convirtió así en un espacio socio-cultural multiusos con los programas culturales de ocio relacionados con la música y el teatro y otros eventos como la presentación de libros o conciertos de pequeño formato. El proyecto tuvo un coste total 505.000 euros, de los que doscientos mil fueron aportados por fondos europeos.

Zona, en amarillo, donde se van a hacer obras / LOC

El Concello acometerá la reforma de la travesía de Oseiro

El gobierno municipal de Arteixo acaba de llevar al último pleno municipal un modificado de crédito que incluye una partida presupuestaria para acometer la reforma integral de un tramo de la travesía de Oseiro, más concretamente en el tramo dónde se localizan las necesidades de diversas mejoras de la vía en sus aspectos de movilidad de vehículos y seguridad peatonal. La licitación de la obra se realizará por un total de 677.000 euros.

Así, el ámbito de actuación previsto en este proyecto corresponde a la Travesía de Oseiro, desde su inicio en la glorieta de Sabón.

En un análisis del estado actual del ámbito de actuación, se concluyen principalmente las siguientes necesidades como son mejorar la accesibilidad de la acera de ambas márgenes de la travesía, uniendo tramos inconexos y completando las secciones tipo de la misma; reubicar los paso de peatones y reordenar las plazas de estacionamiento y las superficies de contenedores de basuras; mejorar la marquesina de la parada de autobús existente; rehabilitar los firmes y pavimentos; adaptar la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada; mejorar las redes de fecales y pluviales y la red de abastecimiento; soterrar las líneas eléctricas y de telecomunicaciones del tramo para suprimir barreras arquitectónicas en las aceras; renovar la red de alumbrado público por la margen izquierda de la actuación e instalar nuevo mobiliario urbano.

Se trata de proyectar una actuación acorde a las que está llevando a cabo el Concello en otros ámbitos del municipio, que promueva el uso y esparcimiento de los vecinos en las nuevas superficies reformadas y que redunden en una mejora de la seguridad vial del entorno.