Cambre busca aumentar hasta un 20% la partida de subvenciones a asociaciones
El Ejecutivo de Diana Piñeiro vincula la modificación del plan de ayudas municipales a la aprobación de los presupuestos municipales
El Ejecutivo de Cambre propondrá una subida de entre el 12 y el 20% en la partida destinada a ayudas municipales. El Gobierno municipal ha anunciado que someterá a votación del Pleno una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para mejorar las aportaciones al tejido asociativo local y que esta subida irá ligada a la aprobación de los presupuestos.
Los retrasos con el cobro de las subvenciones en Cambre desataron fuertes protestas por parte de más de 50 asociaciones el año pasado. Las entidades se quejaban de que en muchos casos el Concello no abonaba las ayudas desde hacía más de cinco años, cuando todavía gobernaba Unión por Cambre.
La llegada a la Alcaldía de Piñeiro supuso el rescate a algunas de las entidades más afectadas, como la escuela municipal de música Sementeira, las Anpas o el Club Ciclista de Cambre. Ahora, su Ejecutivo propone, además del incremento ya establecido dentro de la propuesta de cuentas municipales de este 2026, una subida a mayores "para reforzar o apoio económico ás entidades do municipio", señala el Concello.
El Gobierno municipal explica que esta actualización en las cuantías "busca compensar a situación que atravesaron as asociacións durante os últimos anos, marcados pola ausencia de convocatorias, os retrasos administrativos e a falta de estabilidade nas subvencións municipais", algo que provocó "importantes dificultades económicas" a entidades sociales, vecinales y deportivas.
Esta medida, resalta el Concello, forma parte de "unha nova forma de xestión" que tiene como objetivo reforzar la colaboración con las asociaciones. La alcaldesa Diana Piñeiro subrayó que es necesario "recuperar o apoio ás asociacións e garantir que os colectivos de Cambre teñan máis respaldo e máis estabilidade para desenvolver a súa actividade".
La modificación en el plan y los nuevos presupuestos está previsto que se voten durante el pleno ordinario del jueves 28 de mayo, aunque desde el Ayuntamiento destacan que no se descarta la convocatoria de un extraordinario durante la primera semana de junio para debatir las cuentas municipales.
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