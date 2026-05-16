Accidentes
Fallece un motorista de 41 años en Sada tras chocar contra una furgoneta
Sucedió pasadas las 12.10 horas en Samoedo
El conductor de una motocicleta de 41 años falleció en el mediodía de este sábado en Sada tras una colisión frontolateral con una furgoneta.
El accidente sucedió alrededor de las 12.10 horas del mediodía en la DP-0812, en Samoedo. Según explica el 112 Galicia, fue un familiar del conductor de la furgoneta quien llamó a la central de emergencias e informó que la víctima estaba totalmente accesible.
Tal y como explican fuentes conocedoras, la moto circulaba detrás de dos vehículos y, al intentar hacer un adelantamiento, chocó contra la furgoneta que estaba girando hacia la izquierda.
Hasta el lugar se desplazó personal del Servizo de Urxencias Sanitarias que nada pudo hacer por salvarle la vida.
La Guardia Civil de Tráfico indica que están pendientes de realizar pruebas de alcohol y drogas.
Además, también se avisó a agentes de la Policía Local, de los Bombeiros de Betanzos y personal de mantenimiento de la vía.
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