Oleiros se queda sin casetas para los socorristas en las playas de Mera, Espiñeiro y Naval

El Concello de Oleiros lanzaba el pasado mes de marzo una convocatoria para cubrir 36 plazas de socorrista para las playas de la localidad de cara a la temporada de verano. Además de esas plazas, el concurso de salvamento y socorrismo incluía otras seis de patrones de embarcaciones, tres de auxiliares de información y primeros auxilios en espacios acuáticos naturales, una de supervisor y una de jefe de equipo. Lo que no incluía ese pliego era el espacio para prestar ese servicio en las playas, que en el caso de algunos arenales es objeto de otro contrato que se acaba de resolver con el resultado de desierto.

El contrato en cuestión es el de suministro de arrendamiento de casetas de SOS para las playas de Mera, Espiñeiro y Naval, que son tres de los arenales más visitados de la localidad. El plazo de presentación de las ofertas concluyó el pasado 5 de mayo sin que ninguna empresa se postulase para hacerse con él. El importe de licitación de este contrato, con un plazo de ejecución de cuatro meses, era de 5.929 euros.

Según explicaba el Concello de Oleiros en la memoria del contrato, para prestar el servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas con Bandera Azul es preciso disponer de unos puestos en los que poder atender las posibles incidencias, ya sean en materia de primeros auxilios como de información. En el mismo documento, el Concello reconocía que tiene en propiedad tres de estos puestos, pero que necesita alquilar tres más para los citados arenales, así como un módulo de almacenamiento para los motores de las embarcaciones de Emerxencias en el puerto de Mera.

El contrato establecía la fecha de entrega de los citados módulos para el próximo 11 de junio, mientras que la de entrega se fijaba para el 18 de septiembre. Ahora, al quedar desierto el concurso, el tiempo corre para que el Concello dé con la fórmula de hacerse con estos tres módulos antes del inicio de la temporada de playas. De lo contrario sus arenales podrían llegar incluso a perder la distinción.