El PSOE de Cambre pide abrir expediente sancionador a la concesionaria del servicio de atención domiciliaria

El PSOE de Cambre reclama al Concello abrir un expediente sancionador contra la concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar al conocerse que la empresa ha reconocido que no dispone de personal suficiente para atender el servicio durante los fines de semana. Los socialistas ya habían denunciado, junto al resto de grupos de la oposición en el pleno de abril, que la nueva adjudicataria estaba causando problemas con el cambio de trabajadores a los usuarios y que muchas familias estaban descontentas con el servicio.

El portavoz socialista Diego Alcantarilla señala que "estamos ante un feito gravísimo que confirma o que moitas familias e traballadoras levan meses denunciando: o SAF de Cambre está funcionando de maneira deficiente e o goberno local sabíao". Los socialistas consideran "inadmisible" que el servicio de atención domiciliaria llegase a una situación de "absoluto colapso organizativo", lo que afecta directamente en personas vulnerables y dependientes.

"Cando unha empresa recoñece publicamente que non pode cubrir o servizo, o Concello non pode mirar cara outro lado. Ten a obriga de actuar, fiscalizar o contrato e defender o interese público", dice Alcantarilla.

El PSOE recuerdan que ya han alertado en varias ocasiones sobre los "graves problemas estruturais" dentro del departamento de Servicios Sociales, en el que la falta de personal y la no cobertura de bajas y vacantes afecta a la atención de los vecinos y la resolución de expedientes.

"Levamos moito tempo avisando de que os Servizos Sociais estaban saturados e sen medios suficientes para realizar un control correcto dun servizo tan sensible como o SAF. O goberno foi deixando deteriorar a situación ata chegar ao punto actual", apunta el portavoz, que denuncia que el Ejecutivo municipal quiera "escudarse" en los funcionarios para justificar la falta de control sobre la concesionaria.

"Non se pode culpabilizar aos traballadores municipais cando a responsabilidade de dotar os servizos de medios e persoal corresponde ao goberno loca", destaca Alcantarilla. El grupo exigirá el acceso completo a todos los informes técnicos relacionados con incidencias, cobertura de personal y el cumplimiento contractual de la empresa, además de reclamar que se depuren "responsabilidades políticas por unha xestión que deixou desprotexidas a moitas familias de Cambre" y un plan urgente de contingencia que garantice la cobertura asistencial durante toda la semana.