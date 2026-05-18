Arteixo, A Laracha y Carballo se alían y reclaman 2 millones a Europa para gobernar con IA

Los Concellos de Arteixo, A Laracha y Carballo han presentado una candidatura conjunta para optar a los fondos europeos de la Iniciativa Urbana Europea. El objetivo: captar 2 millones de euros financiados íntegramente por la Comisión Europea para poner en marcha Cognix, una "revolucionaria" plataforma de Inteligencia Artificial (IA) capaz de entender, predecir y adaptar los municipios a las necesidades reales de sus habitantes.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, se reunió este fin de semana con los concejales Daniel Barreiro, de Carballo, y Pablo Cambón, de A Laracha, para sellar un acuerdo que convertirá a estos tres municipios en los primeros de Galicia en operar bajo una "gobernanza cognitiva e inclusiva".

Lejos de la teoría burocrática, el proyecto tiene una aplicación práctica inmediata. La IA de Cognix recopilará y analizará millones de datos abiertos y públicos, todos ellos procedentes de redes sociales, dispositivos electrónicos y flujos de movimiento, para monitorizar cómo utiliza la población los espacios públicos, como parques, centros sociales, transporte o calles.

El sistema segmentará estos comportamientos por perfiles: niños, mayores, personas con movilidad reducida o ciudadanos neurodivergentes. Con esta radiografía exacta, los Ayuntamientos sabrán con precisión matemática dónde hace falta invertir. Por ejemplo, si los datos demuestran que un parque infantil es utilizado mayoritariamente por bebés de 0 a 3 años, los servicios municipales adaptarán los juegos exactamente a esa edad, evitando inversiones genéricas o ineficaces.

Los vecinos podrán involucrarse a través de una App

Para el ciudadano de a pie, el valor de esta tecnología llegará en forma de aplicación móvil personalizada. Al contrario que los mapas actuales, que asumen que todo el mundo percibe el entorno igual, esta herramienta cruzará las características del usuario con el estado del municipio en tiempo real.

Una persona con movilidad reducida sabrá al instante qué zonas y edificios están mejor adaptados a su situación. Pero el avance va incluso más allá, ya que servicios públicos pensando en personas con hipersensibilidad sensorial o neurodivergencia, quienes a menudo se autoexcluyen de los espacios públicos. La aplicación les dibujará rutas tranquilas que se reajustan si cambia el entorno o les informará en tiempo real de los aforos y tiempos de espera para evitar aglomeraciones.

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El comercio y la hostelería también se beneficiarán de este proyecto. Las asociaciones de comerciantes y empresarios podrán adherirse voluntariamente a la plataforma para acceder a la inteligencia agregada de su entorno y recibir formación gratuita en "hospitalidad inclusiva". Esto les permitirá dirigir un tráfico de clientes de alta calidad hacia sus negocios, alineado con lo que cada establecimiento ofrece en cada momento.