Betanzos da luz verde a su primer plan general tras casi treinta años de trámites: "Es un día histórico"

No hubo sorpresas. El pleno de Betanzos dio luz verde este lunes al primer plan general de su historia con los votos del Ejecutivo municipal (PSOE), PP y los dos ediles no adscritos. El documento urbanístico ve la luz de forma provisional con los únicos votos en contra del BNG y tras dos tentativas fallidas.

Han hecho falta tres contratos y casi treinta años para que el Concello brigantino actualice su normativa, que se remonta a 1996. El balón está ahora en el tejado de la Xunta, que deberá analizar el documento antes de darle luz verde definitiva.

El Ejecutivo municipal celebró un "día histórico". "Hoy [por ayer] Betanzos aprueba una hoja de ruta para las próximas décadas", se congratuló el concejal de Urbanismo, Diego Fernández, que defendió que el PXOM permitirá al Concello disponer de un instrumento urbanístico "adaptado al siglo XXI". El Gobierno local se mostró convencido de que el plan general, que recala en pleno con todos los informes sectoriales favorables, permitirá "consolidar a Betanzos como capital municipal", completar la trama urbana, "fortalecer los núcleos rurales", dotar al municipio de nuevos equipamientos, reforzar los servicios e infraestructuras y triplicar zonas verdes. "Es un instrumento moderno, que ofrecerá seguridad jurídica y garantiza un crecimiento sostenible", afirmó el concejal socialista.

Su intervención fue, con diferencia, la más optimista del debate. En la oposición, fueron los dos ediles no adscritos los que se mostraron más satisfechos con la aprobación de un "documento mejorable, imperfecto pero que puede ser útil para construir un Betanzos mejor y con más futuro". Pablo Villaverde aprovechó sus dos intervenciones para tirar más de un dardo a sus excompañeros del PP y los ediles del BNG: "Esto no es un ejercicio de resignación a lo menos malo ni de cálculo electoral", ironizó el edil, que apeló a la importancia de "avanzar hacia un marco más moderno".

El PP dio su apoyo, pero entre críticas y por "responsabilidad institucional", por "evitar un mal mayor", en palabras de Eduardo Rodríguez Teijo, que intervino en sustitución de Cecilia Vázquez, ausente por motivos de salud. "Lo peor sería continuar muchos años más en el bloqueo urbanístico. Nosotros no confundimos oposición con obstrucción. No aprobarlo tendría unas consecuencias muy graves, Betanzos no puede seguir funcionando con un planeamiento desfasado del siglo pasado", defendió el edil, que dejó claro con todo que el PP mantiene "reservas importantes sobre este documento": "Echamos en falta ambición", lamentó Rodríguez Teijo, que le reprochó al Gobierno local la tardanza y que no dialogase más "con el principal grupo de la oposición". El popular finalizó su intervención instando al PSOE a desarrollar el documento "desde el realismo y la prudencia" y con "el máximo rigor técnico".

"Esto no va de escoger entre susto o muerte", defendió su portavoz, Amelia Sánchez, que dejó claro que su formación no puede apoyar un PXOM que permite construir en las zonas inundables de O Carregal: "Era una de nuestras líneas rojas, no podemos apoyar un PXOM que prime intereses especulativos frente al bienestar". La edil apeló a la "irresponsabilidad" que supone este extremo y lamentó la "oportunidad perdida" de recuperar las orillas de los ríos para la ciudadanía. "Es mejor dar un paso atrás y hacerlo bien", defendió Sánchez, que celebró con todo que el PXOM incluya muchas de las demandas que le trasladaron al PSOE en los últimos tres años de negociaciones, como la reducción de la edificabilidad en O Frade, A Cañota o Infesta.

Convenios de permuta en O Carregal

El pleno dio luz verde con los votos de PSOE, BNG y no adscritos y la abstención del PP a los convenios de permuta del 60% de los terrenos de la parcela que se utiliza de aparcamiento en O Carregal. El PSOE defendió que se trata de la "mejor solución posible jurídicamente" y advirtió de que con las normas subsidiarias se podría edificar con licencia directa y con condiciones urbanísticas menos adaptadas ante posibles inundaciones. Los nacionalistas apoyaron la medida, aunque dejaron claro que la consideran insuficiente.