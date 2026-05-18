Carral acogerá un campus de fútbol del Atlético de Madrid
Está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 16 años y se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de julio
Carral acogerá este verano el Campus del Atlético de Madrid. Está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 16 años y se desarrollará entre el 29 de junio y el 4 de julio en el campo municipal Borja Rodríguez Ans. Las actividades se celebrarán de lunes a sábado, en horario de 9.30 a 14.00 horas.
A lo largo de la semana, los participantes realizarán entrenamientos específicos, sesiones de tecnificación y mejora individual, además de diferentes actividades lúdicas. El programa incluirá también la visita de entrenadores de la academia del club.
Al finalizar el campus, los participantes recibirán un diploma acreditativo, equipación oficial y distintos recuerdos vinculados al club madrileño. La cuota general de inscripción será de 235 euros. Los antiguos participantes podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 220 euros, mientras que el precio para socios de la U.D. Carral y para hermanos de asistentes de ediciones anteriores será de 210 euros.
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