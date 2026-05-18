Dous alumnos do instituto Blanco Amor de Culleredo revolucionan a literatura galega con IA: "Queríamos hacer algo bueno"
Os estudantes crearon unha peza audiovisual de cero en homenaxe ao libro 'Corredora' de María Reimóndez co que conseguiron o primeiro posto no certame de booktrailers organizado polo Concello
Sebastián Pinto e Daniel Lois, alumnos de segundo de Bacharelato do instituto Blanco Amor de Culleredo, resultaron os gañadores do certame de booktrailers organizado polo Concello con motivo do Día das Letras Galegas 2026. Os dous estudantes déronlle unha volta de torca á novela Corredora, da escritora lucense María Reimóndez, e lograron levar o libro á pantalla a través dunha orixinal e rompedora peza audiovisual feita con Intelixencia Artificial (IA), coa que quixeron render unha sentida homenaxe á autora.
"Es el primer libro que leí en gallego cuando llegué a Culleredo desde Venezuela hace tres años", afirma con emoción Sebastián Pinto, de 18 anos. O mozo garda un especial cariño a esta obra, que narra a conmovedora historia dunha nena de Etiopía que pasa de correr polas montañas do seu pobo natal a adestrarse como atleta profesional.
O seu compañeiro de clase, Daniel Lois, de 17 anos, inspirouse no tráiler da película The Beekeeper para darlle unha estética de acción similar ao universo da novela galega, con escenas de acción en branco e negro. "Hicimos una pieza desde cero con el objetivo de crear un tráiler atractivo, que anime a la gente a leer el libro", sostén o alumno, que recoñece que non agardaban acadar o primeiro posto. "Sólo queríamos hacer algo bueno, pero no esperábamos ganar", asegura.
Un futuro cercano
Pero o certo é que esta peza audiovisual foi toda unha declaración de intencións para o futuro de ambos. Daniel xa ten posto o ollo no ciclo superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma da Coruña, e Sebastián prepara intensamente a selectividade co obxectivo de estudar Enxeñería Eléctrica en Vigo o próximo curso.
Ao final, o algoritmo non foi máis ca un lenzo interactivo para eles. O verdadeiro éxito de Sebastián e Daniel residiu en demostrar que a tecnoloxía máis avanzada do noso tempo tamén pode latexar con sensibilidade. "Aunque no lo parezca, trabajar con IA también lleva su tiempo", admite Sebastián Pinto.
Coa súa peza, estes dous mozos uniron varias disciplinas aparentemente alonxadas nun mesmo refuxio: a lingua galega. Lograron que as páxinas dun dos seus libros favoritos se transformasen en imaxes vivas, recordándonos que, sen importar as ferramentas do mañá nin as distancias do pasado, o desexo de contar e compartir historias sempre atopará o xeito de emocionar. "No importa el formato, lo importante es la emoción que causa en la gente", sosteñen.
- El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
- Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada
- Oleiros se queda sin casetas para los socorristas en las playas de Mera, Espiñeiro y Naval
- García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo
- El vecino de A Barcala al frente de la lucha por convertir bajos vacíos en vivienda: 'La urbanización va a tener un cambio brutal