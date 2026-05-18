Entran a robar en el club de tenis de Bergondo y en una vivienda próxima
Los ladrones solo se llevaron algo de efectivo de la caja del bar
La Guardia Civil investiga un robo registrado durante la pasada madrugada en el club de tenis de Bergondo y en una vivienda cercana. Según los primeros indicios, los ladrones se fueron prácticamente con las manos vacías.
En el club deportivo solo echaron en falta propinas y algo de efectivo de la caja de la cafetería. Las cámaras de videovigilancia grabaron a unas personas encapuchadas que entraron al bar a través del gimnasio, valiéndose para ello de cuatro mesas que montaron una encima de otra para improvisar una escalera. Todo apunta a que los cacos eran "novatos", según explica un empleado del recinto deportivo, que llama la atención sobre el hecho de que parte del ya de por sí escaso botín apareció por el suelo del bar, lo que apunta a una huida precipitada.
A consulta de este diario, el Concello bergondés explicó que también se había denunciado un robo en una vivienda próxima. "No está claro que se llevasen algo", apuntan desde el Consistorio.
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