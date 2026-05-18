Oleiros lanza un plan para la reposición "inmediata" de las farolas dañadas
El Concello saca a concurso un servicio para reducir el tiempo de respuesta en casos de accidente o vandalismo
Las carencias en el alumbrado público son motivo recurrente de queja en los municipios de la comarca. Y el Concello de Oleiros se ha propuesto reducir al mínimo las molestias ocasionadas por incidencias con un plan para la reposición "inmediata" de cualquier farola que sufra daños, ya sea por actos vandálicos o accidentes.
El Concello acaba de abrir un concurso dotado de 40.000 euros (IVA incluido) para el arreglo de los puntos de luz dañados en el plazo más corto posible. La empresa adjudicataria tendrá además entre sus funciones la instalación de farolas aisladas en determinadas zonas donde la situación actual supone un peligro" para la circulación.
"Es un servicio imprescindible, por lo que es preciso articular un sistema que permita la reposición inmediata de los elementos dañados", destaca el Concello oleirense, que apela a la necesidad de garantizar "las condiciones necesarias de visibilidad" a conductores y peatones y "dotar de un ambiente visual nocturno agradable a la vida ciudadana".
El pliego establece que el material suministrado por la empresa debe ser "de primera calidad" y detalla una serie de requisitos técnicos obligatorios. El objetivo principal, subraya, es reducir al mínimo el tiempo de respuesta en casos de rotura de farolas, cuadros eléctricos o centros de mando.
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de mayo.
El plazo estimado del contrato es de nueve meses a contar desde la firma del mismo.
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