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Verbena de la París de Noia en las fiestas patronales de Sada

Actuación de la orquesta París de Noia.

Actuación de la orquesta París de Noia. / LOC

Sada

El Concello de Sada comenzó este lunes a desvelar el programa de las fiestas de verano. Los festejos contarán con una verbena a cargo de la orquesta París de Noia. El programa incluye también conciertos de Carlos Bau, Monoulious Dop y los Hot Chocolates.

El Ayuntamiento sadense avanza en redes sociales que las fiestas patronales contarán con una «programación musical para todos los públicos», que llenarán las calles y plazas «de música, alegría y grandes directos».

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