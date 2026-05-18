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Una visita educativa del alumnado de Culleredo al Pazo de Vilaboa

Un programa municipal acerca a los estudiantes el contexto histórico, artístico y social

RAC

Culleredo

El alumnado de Culleredo se adentró en la vida de la hidalguía en el Pazo de Vilaboa. El Concello, dentro del programa EducaCulleredo, organizó una actividad de educación patrimonial que permitió a más de un centenar de escolares conocer de primera mano el contexto histórico, artístico y social de la vida en los pazos. El alcalde, José Ramón Rioboo, resaltó el valor de EducaCulleredo, «que complementa a educación ordinaria con propostas para que aprenden divertíndose».

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