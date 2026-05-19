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Campaña del BNG para reclamar mejoras en el transporte público

Ediles y representantes del BNG en As Mariñas en la presentación de la campaña de movilidad

Ediles y representantes del BNG en As Mariñas en la presentación de la campaña de movilidad / LOC

RAC

Betanzos

Nas Mariñas movémonos polo transporte público. Es el lema de la campaña que ha puesto en marcha el BNG en la comarca brigantina para reclamar un «modelo de transporte público útil, coordinado e adaptado ás necesidades reais da veciñanza».

El responsable comarcal, Alberte G. Nicolás, denuncia la dependencia del vehículo privado a la que abocan las carencias en el transporte público y apela a la importancia de una «planificación seria da mobilidade» para fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades.

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