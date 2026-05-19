Campaña de 'crowfounding' de Os Patexeiros para sacar a flote el patrimonio marinero con un ecomuseo

Os Patexeiros de Sada dan un paso más en su campaña de recuperación del patrimonio vinculado con la pesca y la navegación tradicional. La asociación, que inició su andadura en 2009, ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para hacer realidad su proyecto más ambicioso: el Ecomuseo a flote, un espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio marinero y la carpintería de ribera.

Esta campaña de crowdfunding a través de la plataforma Goteo.org está dirigida a reunir los 10.840 euros que Portos de Galicia reclama de fianza como paso previo al desarrollo de este proyecto en una concesión otorgada en la dársena de Sada. Como ya informó este diario, el organismo portuario ha concedido a Os Patexeiros el uso de 300 metros cuadrados en tierra y 700 en lámina de agua en el muelle sadense.

Un pantalán y un espacio en tierra

El proyecto recoge la instalación de un pantalán destinado al atraque y visita de embarcaciones tradicionales y un espacio en tierra destinado a usos expositivos y de apoyo mediante módulos prefabricados. Os Patexeiros apuntan que la localización de este ecomuseo a flote frente al paseo marítimo de Sada supondrá un "importante atractivo turístico y paisajístico". El espacio servirá además de escaparate a unas embarcaciones que se erigen como "ejemplos únicos de sostenibilidad", al ser posible navegar empleando materiales totalmente renovables y técnicas constructivas respetuosas con el medio, destacan desde la entidad.

El proyecto incluirá visitas guiadas, actividades para escolares y cursos para transmitir los conocimientos sobre la cultura marinera y la carpintería de ribera.

Os Patexeiros avanzan "recompensas" para los mecenas que contribuyan a hacer realidad esta iniciativa. "Cada achega, grande ou pequena, representa unha forma de manter vivo un patrimonio que pertence a toda a sociedade. Porque colaborar con este proxecto non significa só facer unha doazón, significa contribuír a que o mar siga contando a nosa historia, a que os oficios tradicionais non desaparezan e a que as futuras xeracións poidan entender de onde vimos", defienden los patexeiros.

17 años al rescate de un patrimonio en riesgo

Os Patexeiros de Sada nació en 2009 fruto de la inquietud de un grupo de amigos por mantener la cultura marinera y con la ilusión de salvar a Balbina, el último patexeiro de Galicia.

Pese a lograr rescatarla de un doloroso naufragio en tierra, Os Pateixeiros no vieron finalmente cumplido su sueño. Una espinita que, lejos de desanimarles, ha insuflado más fuerza a su apuesta por la defensa, recuperación y conservación del patrimonio marinero. En la actualidad, la entidad mantiene una flota de 15 barcos tradicionales de distintas tipologías.