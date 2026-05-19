Carta de la plantilla de Losán al juzgado para pedir celeridad
Los trabajadores trasladan al juez su "profunda preocupación" por la situación económica y social derivada del preconcurso de acreedores
Los trabajadores del grupo Losán han enviado una carta al Juzgado de lo Mercantil para trasladarle su «profunda preocupación» por la grave situación derivada del proceso de preconcurso.
La plantilla, que lleva meses sin cobrar y sumida en la incertidumbre, solicita al juez que, dentro de las posibilidades legales y procesales, agilice el análisis y resolución de los planes de reestructuración. "Somos plenamente conscientes da complexidade xurídica e económica que implica un procedemento destas características, pero apelamos á sensibilidade desta instancia xudicial para que, na medida posible, prevaleza tamén o interese humano e social que existe detrás deste proceso", solicita el comité.
Solo en Galicia, recuerdan en su misiva, hay 200 familias que "sufren desde hai meses unha situación de enorme incerteza, sen percibir salarios e sen poder ter unha perspectiva clara de continuidade laboral e vital".
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