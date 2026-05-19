García Seoane cumple su amenaza e instala carteles en las vías autonómicas de Oleiros para denunciar el "abandono" de la Xunta

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha cumplido sus amenazas y ha colocado carteles en las vías de titularidad autonómica del municipio para denunciar el «abandono» al que se ven sometidas por parte de la Xunta.

El primero se colocó este martes en la avenida Isaac Díaz Pardo, que conecta Coruxo y Os Regos, pero desde el Concello anuncian que «en los próximos días» colocarán más para reclamar la construcción de arcenes, aceras y carriles bici en estas carreteras.

Según critican desde el Gobierno local en un comunicado, "a Xunta está a practicar unha política caciquil e partidista que basicamente consiste en realizar as obras públicas nos municipios nos que o Partido Popular ocupa a alcaldía". "Esa forma arbitraria e indecente de gobernar non castiga aos gobernos municipais que non son afíns, senón que realmente atenta contra os dereitos da cidadanía e o interese xeral", añade el Concello, que advierte de que esta forma de proceder "pon en serio risco a seguridade e integridade física de milleiros de condutores e peóns".