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Los jóvenes de Culleredo se preparan para el eclipse de la mano del Instituto Geográfico Nacional

Un centenar de estudiantes del instituto Rego de Trabe participaron en una jornada científica

Los alumnos que participaron en la jornada del eclipse.

Los alumnos que participaron en la jornada del eclipse. / LOC

RAC

Culleredo

El alumnado del instituto Rego de Trabe de Culleredo se desplazó este martes hasta el Museo Nacional de Ciencia para prepararse para disfrutar del eclipse total de agosto. Se trata de una actividad enmarcada en la Semana da Administración Aberta, impulsada por el Gobierno de España y el Concello de Culleredo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, junto con la edila de Educación, Cristina Pardo, acompañaron al medio centenar de alumnos.

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El director del Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional, Pablo Carballo, fue el encargado de explicar a los jóvenes las pautas ante el eclipse. La sesión abordó tanto las características científicas del evento como la seguridad. En este sentido, les instruyó en qué gafas utilizar y de qué forma para observar el fenómeno sin afección a la salud.

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