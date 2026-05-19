Kiko Rivera, cabeza de cartel de un nuevo festival de Miño

Fina Fest. Es el nombre de festival de música urbana y electrónica de Miño que celebrará este viernes 22 de mayo su primera edición. Kiko Rivera encabeza el cartel, que completan David Expósito, Adrian Gold, Planas, Sebas 21 y Unaiii.

El principal reclamo de esta primera edición del Fina Fest es el DJ Kiko Rivera, que tocará temas conocidos como Dale, Chica local o El mambo. La organización invita a los vecinos a disfrutar a partir de las 20.00 horas de una "fiesta acogedora y familiar".