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A Laracha se convertirá en epicentro del folclore con el Día da Muiñeira y el aniversario de Santa María de Torás

El Concello y la Diputación preparan dos citas los días 24 de mayo y 13 de junio

Presentación de la cita larachesa.

Presentación de la cita larachesa. / LOC

RAC

A Laracha

A Laracha se convertirá en el epicentro del folclore tradicional con la celebración del Día da Muiñeira y el décimocuarto aniversario de la asociación cultural Santa María de Torás. El alcalde, José Manuel López Varela, y la edila de Cultura, Patricia Bello, presentaron los eventos junto a la presidenta de la entidad, Almudena Martínez.

El 24 de mayo arrancará el Día da Muiñeira a las 17.30 horas con un desfile desde la Praza do Concello hasta Les Sables d’Olonne, donde bailarán unos 200 participantes de 19 grupos.

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La segunda cita será el 13 de junio en la misma plaza para celebrar los 45 años de la asociación con una foliada desde las 19.00 horas, el grupo invitado Marola, una churrascada popular a las 21.00 y la música de Os Carecos. Ambas citas cuentan con el apoyo del Concello y de la Diputación.

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