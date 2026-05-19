Noelia Martínez exige al Concello de Arteixo cobrar las tasas de la caseta inmobiliaria ilegal

La concejala no adscrita de Arteixo, Noelia Martínez Canosa, ha presentado una moción para exigir al Concello de Arteixo que actúe de inmediato ante la ocupación ilegal, durante años, de suelo público en la Travesía de Arteixo por parte de una caseta inmobiliaria.

Según demostró, la instalación carecía de autorización y de habilitación administrativa, existiendo indicios de su presencia desde 2012 en unos terrenos que fueron cedidos al Ayuntamiento en 2013.

La moción exige incoar un expediente en un máximo de 15 días, liquidar las tasas no abonadas, abrir expedientes sancionadores, cuantificar el perjuicio económico y analizar posibles responsabilidades por la inacción municipal.

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Martínez califica la situación, por la que el alcalde pidió disculpas en el último pleno, de «absolutamente inaceptable» y critica que se permita esto mientras a vecinos y autónomos se les exige cumplir estrictamente la ley. «¿Cuánto dinero dejó de ingresar el Concello y por qué nadie actuó?», cuestiona la edila, reclamando que se defienda el patrimonio público sin privilegios.